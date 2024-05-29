Заплатят 20 тысяч рублей минимум: за бездействие дачников ждет новый штраф с 1 июня

Правительственная группа по законопроектной деятельности одобрила инициативу Росреестра по внесению корректировок в Земельный кодекс. Теперь норма о 3-летнем сроке начала освоения сельхозугодий распространится и на владельцев дачных участков, сообщают "Ведомости".

Под "освоением" понимается приведение земельного участка в пригодное для использования состояние. Список необходимых мер должен быть подготовлен к 15 января 2025 года. Критерии неосвоения определит Правительство.