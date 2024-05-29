Заплатят 20 тысяч рублей минимум: за бездействие дачников ждет новый штраф с 1 июня
- 10:15 29 мая
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- Служба новостей
Правительственная группа по законопроектной деятельности одобрила инициативу Росреестра по внесению корректировок в Земельный кодекс. Теперь норма о 3-летнем сроке начала освоения сельхозугодий распространится и на владельцев дачных участков, сообщают "Ведомости".
Под "освоением" понимается приведение земельного участка в пригодное для использования состояние. Список необходимых мер должен быть подготовлен к 15 января 2025 года. Критерии неосвоения определит Правительство.
Если поправки будут приняты Госдумой, они вступят в силу с 1 марта. Таким образом, на законодательном уровне дачникам запретят бросать свои владения без внимания.
Заброшенные земли - серьезная проблема для местных властей, так как они тормозят развитие хозяйства, отметила Светлана Разворотнева, зампред комитета по строительству и ЖКХ. Признаками неиспользования участка могут стать зарастание сорняками более чем наполовину, наличие свалок отходов на пятой части территории и самовольные постройки.
В Минюсте указали, что применение правил для сельхозугодий к дачам не вполне очевидно, так как садово-огородные работы здесь носят скорее добровольный характер. Как с владениями агрофирм, здесь нет полной ясности.
Председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев отмечает, что из-за размытости понятий у администраций СНТ нет достаточных оснований воздействовать на нерадивых владельцев. Кроме того, нет возможности выкупа забытых участков, которые часто захламлены и заросли опасными растениями.
По подсчетам экспертов, из 12,5 млн садовых и 540 тыс. огородных участков 10-15% заброшены. Такие земли становятся объектами недобросовестных сделок. Введение срока освоения могло бы минимизировать эти риски.