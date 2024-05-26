Лотерейный билет озолотит: Павел Глоба предрек денежную удачу одному знаку зодиака с 27 мая
- 16:15 26 мая
- 12+
- Служба новостей
Известный российский и советский астролог Павел Глоба предрек одному знаку зодиака открытие денежного коридора с 26 мая 2024 года. Основатель собственной школы астрологии уверен, что для представителей одного из зодиакальных созвездий откроются небывалые денежные возможности.
Весы
На представителей воздушного знака свалится настоящее богатство. Деньги буквально будут липнуть к Весам. Звезды советуют не терять голову от богатства и направить финансовый поток в необходимое русло. В противном случае Весы спустят все на развлечения, мимолетные желания и в итоге останутся ни с чем.
Откуда придут деньги? Источник будет неожиданным – выигрыш в лотерею, вступление в наследство, возврат старого забытого долга, успешная сделка или щедрый гонорар за подработку.