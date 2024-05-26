Лотерейный билет озолотит: Павел Глоба предрек денежную удачу одному знаку зодиака с 27 мая

Известный российский и советский астролог Павел Глоба предрек одному знаку зодиака открытие денежного коридора с 26 мая 2024 года. Основатель собственной школы астрологии уверен, что для представителей одного из зодиакальных созвездий откроются небывалые денежные возможности.

На представителей воздушного знака свалится настоящее богатство. Деньги буквально будут липнуть к Весам. Звезды советуют не терять голову от богатства и направить финансовый поток в необходимое русло. В противном случае Весы спустят все на развлечения, мимолетные желания и в итоге останутся ни с чем.