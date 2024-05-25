Их выбрали Боги: Павел Глоба предрек дичайшую волну успеха 3 знакам зодиака летом 2024 года

Согласно высказыванию Павла Глобы, известного астролога, в летние месяцы 2024 года стихия воды будет благосклонна к своим подопечным, открывая перед ними множество возможностей для успеха и процветания. Рак (21 июня - 22 июля)

Для Раков лето-2024 станет временем перемен и новых начинаний. Два критических дня - 25 июня и 28 августа - потребуют повышенного внимания и контроля над эмоциями. Однако эти периоды не должны стать помехами на пути к удаче, которая будет сопутствовать Ракам в коридоре фортуны. Раки должны смело действовать, не упуская ни одной возможности, и успех не заставит себя ждать.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпионы также летом окажутся в благоприятном положении, но им следует быть осторожными и осмотрительными. Особый риск подстерегает их 24 июля и 6 августа, когда возможны неприятности, связанные с употреблением алкоголя или вождением. В остальном лето-2024 обещает Скорпионам финансовый успех и удачу во всех начинаниях.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбам летом следует быть осторожными с мошенниками и сомнительными авантюрами. Звезды предостерегают их от участия в рискованных предприятиях. С 20 июня удача будет на стороне Рыб, и оставшиеся два месяца они смогут использовать ее для достижения своих целей. Проявляя инициативу и смелость, Рыбы смогут добиться значительных успехов в финансовой сфере и карьере.

Общие рекомендации для всех трех знаков: