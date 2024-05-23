В Коми хотят уменьшить число банкоматов в торговых центрах

Тебеньков подчеркнул, что многие жертвы кибермошенников переводят деньги не только через интернет, но и используя банкоматы, а также через курьеров.

На круглом столе в Государственном совете региона, посвященном проблемам в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ) и борьбе с киберпреступностью, была озвучена нестандартная мера по предотвращению финансовых мошенничеств. Михаил Тебеньков, временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции МВД по республике, предложил уменьшить количество банкоматов в общественных местах, в частности в торговых центрах, для снижения уровня преступлений связанных с незаконными финансовыми операциями.