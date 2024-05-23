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В Коми хотят уменьшить число банкоматов в торговых центрах

В Коми хотят уменьшить число банкоматов в торговых центрахфото редакции

Тебеньков подчеркнул, что многие жертвы кибермошенников переводят деньги не только через интернет, но и используя банкоматы, а также через курьеров.

На круглом столе в Государственном совете региона, посвященном проблемам в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ) и борьбе с киберпреступностью, была озвучена нестандартная мера по предотвращению финансовых мошенничеств. Михаил Тебеньков, временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции МВД по республике, предложил уменьшить количество банкоматов в общественных местах, в частности в торговых центрах, для снижения уровня преступлений связанных с незаконными финансовыми операциями.

Он обратился к представителям банковского сектора с вопросом о возможности временного сокращения числа банкоматов в торговых центрах, особенно в период проведения специальной военной операции (СВО), чтобы затруднить мошенникам доступ к легким способам перемещения украденных средств.

В 2023 году, по словам Тебенькова, полиция уже проводила патрулирование возле банкоматов в крупных торгово-развлекательных центрах. Сотрудники правоохранительных органов информировали граждан о потенциальных рисках и методах мошенничества, предотвращая возможные преступления. Однако, как подчеркнул Тебеньков, постоянное присутствие полиции у каждого банкомата невозможно из-за ограниченности кадровых ресурсов.

На круглом столе в Государственном совете региона, посвященном проблемам в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ) и борьбе с киберпреступностью, была озвучена нестандартная мера по предотвращению финансовых мошенничеств. Михаил Тебеньков, временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции МВД по республике, предложил рассмотреть возможность уменьшения количества банкоматов в общественных местах, в частности в торговых центрах, для снижения уровня преступлений связанных с незаконными финансовыми операциями.

В 2023 году, по словам Тебенькова, полиция уже проводила патрулирование возле банкоматов в крупных торгово-развлекательных центрах. Сотрудники правоохранительных органов информировали граждан о потенциальных рисках и методах мошенничества, предотвращая возможные преступления. Однако, как подчеркнул Тебеньков, постоянное присутствие полиции у каждого банкомата невозможно из-за ограниченности кадровых ресурсов.

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