В Сыктывкаре молодая девушка устроила ДТП: пострадала женщина
- 18:30 25 июня
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- Инесса Богатая
В столице Республики Коми 24 июня столкнулись отечественное авто и иномарка. В итоге пострадала 56-летняя женщина. Об аварии рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по региону. Так, вечером, в 17:30 23-летняя девушка за рулем “Лада Приора” ехала по Ухтинском ушоссе, около дома №27 горожанка врезалась в попутный “Митсубиши Лансер”. Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, виновница аварии не смогла соблюсти дистанцию между автомобилями.
В результат едорожно-транспортного проишествия пострадала 56-летняя пассажирка иномарки. Медики скорой помощи у нее диагностировали ушиб шейного отдела позвоночника. К счастью, госпитализация ей не потребовалась. Женщина была пристегнута.
Виновница аварии получила водительские права недавно – в 2023 году.
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