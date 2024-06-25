В Сыктывкаре молодая девушка устроила ДТП: пострадала женщина

В столице Республики Коми 24 июня столкнулись отечественное авто и иномарка. В итоге пострадала 56-летняя женщина. Об аварии рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по региону. Так, вечером, в 17:30 23-летняя девушка за рулем “Лада Приора” ехала по Ухтинском ушоссе, около дома №27 горожанка врезалась в попутный “Митсубиши Лансер”. Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, виновница аварии не смогла соблюсти дистанцию между автомобилями.

В результат едорожно-транспортного проишествия пострадала 56-летняя пассажирка иномарки. Медики скорой помощи у нее диагностировали ушиб шейного отдела позвоночника. К счастью, госпитализация ей не потребовалась. Женщина была пристегнута.