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Задолженность жителей Коми по оплате ЖКУ составляет 14,8 миллиарда рублей

Задолженность жителей Коми по оплате ЖКУ составляет 14,8 миллиарда рублей

За год эта сумма сократилась

По данным Комистата, в первом квартале текущего года жители Республики Коми получили счета за жилищно-коммунальные услуги на внушительную сумму в 7,4 миллиарда рублей. Это на 1,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост объясняется несколькими факторами, в том числе повышением тарифов на коммунальные услуги, а также возможным увеличением потребления ресурсов в связи с холодами.

Однако оплатили счета далеко не все. По данным Комистата, население оплатило только 93% выставленных сумм, проблема задолженности за "коммуналку" в регионе остается актуальной.

Динамика задолженности за жилищно-коммунальные услуги:

  • По итогам первого квартала 2023 года: 14,3 млрд рублей.
  • По итогам первого полугодия 2023 года: 14,6 млрд рублей.
  • По итогам девяти месяцев 2023 года: 15 млрд рублей.
  • По итогам всего 2023 года: 15,5 млрд рублей.
  • На конец марта 2024 года: 14,8 млрд рублей.

В первом квартале 2024 года 215,3 тысячи жителей региона воспользовались социальной поддержкой по оплате жилья и коммунальных услуг. Это важный инструмент, который помогает людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, оплачивать счета и не допускать нарастания задолженности. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 1054 рубля, что помогает частично покрыть расходы на оплату "коммуналки".

В то же время, количество семей, получивших жилищные субсидии, снизилось на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-марте 2024 года субсидии получили 15960 семей. Из числа проживающих в таких семьях 49 процентов имели среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Средний размер субсидии на семью составил 3413 рублей в месяц.
 

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