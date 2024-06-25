Задолженность жителей Коми по оплате ЖКУ составляет 14,8 миллиарда рублей

За год эта сумма сократилась По данным Комистата, в первом квартале текущего года жители Республики Коми получили счета за жилищно-коммунальные услуги на внушительную сумму в 7,4 миллиарда рублей. Это на 1,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост объясняется несколькими факторами, в том числе повышением тарифов на коммунальные услуги, а также возможным увеличением потребления ресурсов в связи с холодами.

Однако оплатили счета далеко не все. По данным Комистата, население оплатило только 93% выставленных сумм, проблема задолженности за "коммуналку" в регионе остается актуальной.

Динамика задолженности за жилищно-коммунальные услуги:

По итогам первого квартала 2023 года: 14,3 млрд рублей.

По итогам первого полугодия 2023 года: 14,6 млрд рублей.

По итогам девяти месяцев 2023 года: 15 млрд рублей.

По итогам всего 2023 года: 15,5 млрд рублей.

На конец марта 2024 года: 14,8 млрд рублей.

В первом квартале 2024 года 215,3 тысячи жителей региона воспользовались социальной поддержкой по оплате жилья и коммунальных услуг. Это важный инструмент, который помогает людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, оплачивать счета и не допускать нарастания задолженности. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 1054 рубля, что помогает частично покрыть расходы на оплату "коммуналки".