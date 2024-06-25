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В Ухте велосипедистка сбила шестилетнюю девочку

В Ухте велосипедистка сбила шестилетнюю девочку Фото из архива "Про Город"

В Республике Коми в Ухте несовершеннолетняя велосипедистка наехала на шестилетнюю девочку. По данным ГИБДД по региону, ребенок гулял на тротуаре по улице Проспект Ленина. 

14-летняя ухтинка на велосипеде не смогла быстро среагировать на ребенка и сбила ее. На место сразу же приехали медики “скорой” помощи, полиция и спасатели. У шестилетней девочки ушиб носа, ее не госпитализировали. Пострадавший ребенок был в сопровождении бабушки. 

Напомним, в Сыктывкаре 23-летняя горожанка попала в аварию. Девушка не смогла рассчитать дистанцию между автомобилями и столкнулась с иномаркой. В зарубежной машине находилась пассажирка, была пристегнута ремнем безопасности, получила ушибы. Госпитализация не потребовалась.

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