В Ухте велосипедистка сбила шестилетнюю девочку

В Республике Коми в Ухте несовершеннолетняя велосипедистка наехала на шестилетнюю девочку. По данным ГИБДД по региону, ребенок гулял на тротуаре по улице Проспект Ленина.

14-летняя ухтинка на велосипеде не смогла быстро среагировать на ребенка и сбила ее. На место сразу же приехали медики “скорой” помощи, полиция и спасатели. У шестилетней девочки ушиб носа, ее не госпитализировали. Пострадавший ребенок был в сопровождении бабушки.