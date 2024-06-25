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В Коми за два дня полиция остановила более 30 пьяных водителей

В Коми за два дня полиция остановила более 30 пьяных водителейФото из архива "Про Город"

В Республике Коми всего за два дня инспекторы ГИБДД остановили и лишили прав 32 водителей за то, что они осуществляли езду в нетрезвом виде. Больше всего пьяных водителей оказалось в Сыктывкаре, Усинске и Ухте. Такую статистику приводит МВД по региону. 

За минувшую неделю Госавтоинспекция Республики Коми лишила прав 68 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде. На шестерых из них возбудили уголовные дела. Они уже имели судимость или были подвергнуты административному наказанию. 

За прошедшие выходные дорожная полиция отстранила 32 нетрезвых водителей.

Напомним, сыктывкарку наградили за оказание помощи пострадавшему ребенку в серьезной аварии. В этом ДТП погибли четыре человека. Нарушитель пытался обогнать лесовоз.

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