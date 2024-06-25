В Коми за два дня полиция остановила более 30 пьяных водителей

В Республике Коми всего за два дня инспекторы ГИБДД остановили и лишили прав 32 водителей за то, что они осуществляли езду в нетрезвом виде. Больше всего пьяных водителей оказалось в Сыктывкаре, Усинске и Ухте. Такую статистику приводит МВД по региону.

За минувшую неделю Госавтоинспекция Республики Коми лишила прав 68 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде. На шестерых из них возбудили уголовные дела. Они уже имели судимость или были подвергнуты административному наказанию.