На нас идет аномальная жара: новый прогноз на предстоящую неделю
- 00:00 26 июня
- 12+
- Служба новостей
Будние дни предстоящей недели в Центральной России обещают быть умеренно тёплыми, с температурным фоном, соответствующим климатической норме июня. Ночные температуры будут находиться в диапазоне +9…+14°, а дневные подниматься до +19…+24°, создавая атмосферу типичного "скандинавского" лета.
Неделя начнётся с тёплых и спокойных дней. Однако в среду возможны кратковременные слабые дожди из-за прохождения атмосферного фронта, при этом температура не поднимется выше +20°. Остальные дни пройдут под влиянием скандинавского антициклона, приносящего стабильную и комфортную погоду.
В пятницу начнётся потепление, и дневные температуры поднимутся до +23…+28°. К выходным центр барического максимума сместится к столичному региону, прекращая приток свежего воздуха. Северный ветер ослабнет до почти полного штиля, облачность рассеется, и солнечные лучи начнут более активно прогревать воздух.
В субботу в Москве утренние температуры будут колебаться между +11…+16°, а в воскресенье ночью не опустятся ниже +15…+20°. В самые жаркие часы дня температура воздуха поднимется до +28…+33°, что на 5–6° выше климатической нормы и сравнимо с погодой в субтропическом Сочи. Скандинавское лето уступит место субтропической жаре с температурами около 30°. Уровень ультрафиолетового излучения поднимется до 7 единиц, что относится к высокому классу опасности.
Июль начнётся с 30-градусной жары, обещая продолжение субтропического климата в Цетральной России. Приготовьтесь к значительным изменениям погоды: от прохладных будней до жарких выходных. Летний сюрприз обещает новые впечатления и вызовы, особенно учитывая высокий уровень ультрафиолетового излучения, пишет sevastopolmedia.ru.
Читайте также:
- Всего пару раз полить этим лук на грядке и огромные головки обеспечены до конца лета
- Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеет
- Их ждет белоснежная полоса: Василиса Володина пророчит удачу трем знакам в июне 2024 года
- С 26 июня при выезде из города будут сразу аннулировать права: водителей ждет неприятный сюрприз
- Морковь сразу пойдёт в рост: в июне полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю