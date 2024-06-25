На нас идет аномальная жара: новый прогноз на предстоящую неделю

Будние дни предстоящей недели в Центральной России обещают быть умеренно тёплыми, с температурным фоном, соответствующим климатической норме июня. Ночные температуры будут находиться в диапазоне +9…+14°, а дневные подниматься до +19…+24°, создавая атмосферу типичного "скандинавского" лета.

Неделя начнётся с тёплых и спокойных дней. Однако в среду возможны кратковременные слабые дожди из-за прохождения атмосферного фронта, при этом температура не поднимется выше +20°. Остальные дни пройдут под влиянием скандинавского антициклона, приносящего стабильную и комфортную погоду.