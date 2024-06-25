В Микуни власти отремонтируют полностью разрушенный тротуар в центре города

В Республике Коми в городе Микунь отремонтируют тротуар в центре города. Работы пройдут от дома №38 до №42 по улице Ленина. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Стоимость контракта составила 742 тысячи рублей. Подрядную организацию должны определить до 30 июня. Основной этап работ запланирован на 1 июля, завершатся они до 20 августа. В рамках этапа подрядчик должен восстановить водоотводные канавы, осуществить ремонт проездов к многоквартирным домам и пешеходным переходам.