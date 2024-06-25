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В Микуни власти отремонтируют полностью разрушенный тротуар в центре города

В Микуни власти отремонтируют полностью разрушенный тротуар в центре городаФото сайта госзакупок

В Республике Коми в городе Микунь отремонтируют тротуар в центре города. Работы пройдут от дома №38 до №42 по улице Ленина. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Стоимость контракта составила 742 тысячи рублей. Подрядную организацию должны определить до 30 июня. Основной этап работ запланирован на 1 июля, завершатся они до 20 августа. В рамках этапа подрядчик должен восстановить водоотводные канавы, осуществить ремонт проездов к многоквартирным домам и пешеходным переходам.

Кроем того, согласно документа, подрядная организация до 30 августа 2024 года обязана убрать весь строительный мусор и сдать готовый объект.

На сайте госзакупок указано, что отремонтировать необходимо 162 метра тротуара, также выложить брусчатку и установить бортовые камни.

Местные жители отмечают, что этот дорожный участок полностью разрушен. 

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