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В Сыктывкаре ищут двух подростков: дети заплутали в лесу

В Сыктывкаре ищут двух подростков: дети заплутали в лесу Фото из архива "Про Город"

В сыктывкарском лесу потерялись два 17-летних подростка. По данным “Спас-Коми” два несовершеннолетних жителя столицы Республики Коми решили сократить дорогу до дома через лесной массив. Юноши держали путь в поселок Ягкар.

Двое молодых людей в итоге заплутали и позвонили в службу спасения. Потерявшихся несовершеннолетних горожан оперативно нашли спасатели в трех километрах от дороги. К счастью, они были в порядке, их жизням ничего не угрожало. 

Напомним, в Усть-Цилемском районе нашли тело погибшего мужчины. Спасатели ищут  тело второго пропавшего. По данным полицейских, пятеро человек плыли на лодке и перевернулись. Три пассажира речного транспорта смогли спастись и выплыть на берег, двое утонули. 

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