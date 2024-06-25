В Сыктывкаре ищут двух подростков: дети заплутали в лесу
- 21:45 25 июня
- 6+
- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В сыктывкарском лесу потерялись два 17-летних подростка. По данным “Спас-Коми” два несовершеннолетних жителя столицы Республики Коми решили сократить дорогу до дома через лесной массив. Юноши держали путь в поселок Ягкар.
Двое молодых людей в итоге заплутали и позвонили в службу спасения. Потерявшихся несовершеннолетних горожан оперативно нашли спасатели в трех километрах от дороги. К счастью, они были в порядке, их жизням ничего не угрожало.
Напомним, в Усть-Цилемском районе нашли тело погибшего мужчины. Спасатели ищут тело второго пропавшего. По данным полицейских, пятеро человек плыли на лодке и перевернулись. Три пассажира речного транспорта смогли спастись и выплыть на берег, двое утонули.
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