В Сыктывкаре ищут двух подростков: дети заплутали в лесу

В сыктывкарском лесу потерялись два 17-летних подростка. По данным “Спас-Коми” два несовершеннолетних жителя столицы Республики Коми решили сократить дорогу до дома через лесной массив. Юноши держали путь в поселок Ягкар.

Двое молодых людей в итоге заплутали и позвонили в службу спасения. Потерявшихся несовершеннолетних горожан оперативно нашли спасатели в трех километрах от дороги. К счастью, они были в порядке, их жизням ничего не угрожало.