В Усинске женщина напала на людей с ножом

В Республике Коми в Усинске правоохранители задержали агрессивную женщину, которая ударила ножом в глаз девушку, а потом напала и сильно ранила на другую. О страшном инциденте сообщает МВД по республике.

Видео с момента нападения распространилось в социальных сетях. Его также можно посмотреть в нашем телеграм-канале.