В Усинске женщина напала на людей с ножом
- 18:45 25 июня
- 16+
- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Республике Коми в Усинске правоохранители задержали агрессивную женщину, которая ударила ножом в глаз девушку, а потом напала и сильно ранила на другую. О страшном инциденте сообщает МВД по республике.
Видео с момента нападения распространилось в социальных сетях. Его также можно посмотреть в нашем телеграм-канале.
По данным полиции, в одном из баров города между двумя женщина произошел конфликт. Одна из них взяла в руки острый предмет – нож и ударила им свою оппонентку в глаз, после чего напала и ранила другую девушку. Кроме того, сообщается о пострадавшем мужчине, который пытался разнять драку.
Правоохранительные органы города нашли и задержали преступницу. По данному факту проводится процессуальная проверка.
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