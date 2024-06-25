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Одиннадцатиклассница из Коми получила 200 баллов на ЕГЭ

Одиннадцатиклассница из Коми получила 200 баллов на ЕГЭ

Девушка из села Пыелдино смогла получить максимальный балл за экзамен по биологии и химии.

25 июня региональная государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты экзаменов по иностранным языкам, истории и биологии, которые сдавали в основной период. Также стали известны результаты по литературе, физике, географии и обществознанию, которые сдавали в резервные сроки основного периода.

Как рассказали в пресс-службе Минобра Коми, стобальные результаты по биологии заработала сыктывкарка Анастасия Заборцева. Еще две одиннадцатиклассницы из столицы Коми – Клавдия Худина и Анна Осипова получили сто баллов по истории.

Сегодня также стало известно, что в Коми стала мультистобалльницей Мария Шуйская из Пыелдино Сысольского района. Она набрала 100 баллов по двум предметам – биологии и химии.

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