Новые рекомендации ученых по приему витамина D: ни мерить, ни пить его не нужно

В 2024 году мировое эндокринологическое сообщество выпустило новые рекомендации по приему витамина D, которые существенно отличаются от рекомендаций 2011 года. Тогда врачи рекомендовали прием витамина D при уровне 30 нг/мл и ниже, основываясь на минимуме данных и фокусируясь только на здоровье костной ткани, пишет chita.ru.

С тех пор появилось множество новых исследований, касающихся влияния витамина D на различные аспекты здоровья. Врачи признали, что прежние нормы были выведены исключительно на основании данных о здоровье костной системы, не учитывая возможное влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.