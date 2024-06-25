Новые рекомендации ученых по приему витамина D: ни мерить, ни пить его не нужно
- 12:06 25 июня
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- Служба новостей
В 2024 году мировое эндокринологическое сообщество выпустило новые рекомендации по приему витамина D, которые существенно отличаются от рекомендаций 2011 года. Тогда врачи рекомендовали прием витамина D при уровне 30 нг/мл и ниже, основываясь на минимуме данных и фокусируясь только на здоровье костной ткани, пишет chita.ru.
С тех пор появилось множество новых исследований, касающихся влияния витамина D на различные аспекты здоровья. Врачи признали, что прежние нормы были выведены исключительно на основании данных о здоровье костной системы, не учитывая возможное влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.
Врач-иммунолог Дарья Карташева-Эберц из Института Пастера (Париж, Франция) комментирует, что, согласно исследованиям Клиники Мейо, у здоровых людей нет явной чистой пользы от приема витамина D. На основе этих новых данных эндокринологи пересмотрели рекомендации. Теперь при уровне витамина D в 12 нг/мл и ниже указывают на серьезный недостаток, а при 30 нг/мл и выше – на достаточное количество.
Взрослым людям до 75 лет нет необходимости принимать добавки витамина D; достаточно получать витамин из пищи (жирная рыба) и солнечного света. Регулярные анализы на уровень витамина D также не рекомендуются.
Полезность приема витамина D отмечена только у людей с исходной концентрацией 25(OH)D менее 20–24 нг/мл (50–60 нмоль/л). Врачи советуют принимать добавки в низких дозах лишь для некоторых групп:
- Детям до 18 лет – для профилактики рахита, без необходимости сдавать анализы.
- Людям старше 75 лет – для снижения риска смертности, предпочтительно в малых дозах ежедневно, без обязательных анализов.
- Беременным – для снижения риска развития преэклампсии, внутриутробной смертности и преждевременных родов, без необходимости в анализах.
- Взрослым с высоким риском преддиабета – в сочетании с изменением образа жизни для снижения риска прогрессирования диабета.
Профессор Анча Баранова из школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) добавляет, что Американская ассоциация эндокринологов также поддержала выводы о том, что при больших значениях витамина D дополнительных преимуществ нет. Они отмечают, что рекомендации направлены больше против ненужных анализов, нежели против приема БАДов, что выгодно страховым компаниям, так как анализы на витамин D дороги.
Как заподозрить недостаток витамина D
Ранее мы рассказывали, что заподозрить дефицит можно по следующим признакам:
- в костях и суставах появились постоянные болевые ощущения;
- мышцы тоже как будто ноют, особенно после физической нагрузки, даже минимальной;
- в руках и ногах появилось странное покалывание;
- у вас немного изменилась походка: со стороны кажется, что вы теперь ходите вразвалку;
- появилось ощущение жжения на языке и губах;
- вы стали страдать от головокружений.
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