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Республика Коми заняла 19 место в рейтинге регионов России по экономическому потенциалу

Республика Коми заняла 19 место в рейтинге регионов России по экономическому потенциалу Фото из архива "Про Город"

Республика Коми вошла в топ-35 регионов Российской Федерации по экономическому потенциалу. В рейтинге наша республика расположилась на 19 месте. Об этом сообщает Фонд развития гражданского общества на основании данных ФНС РФ и Росстата за первый квартал 2024 года.

Критериями для составления этого рейтинга выступали размер НДС, уровень средней зарплаты по региону и совокупная прибыль предприятий.

Напомним, по исследованиям четвертого квартала 2023 года Республика Коми находилась на 18 месте.

По итогам первого квартала 2024 года лидерами по экономическому потенциалу стали Москва, ХМАО, ЯНАО, Московская область, Красноярский край, Тюменская область, Татарстан, Свердловская, Иркутская и Самарская области.

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