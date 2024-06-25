Республика Коми заняла 19 место в рейтинге регионов России по экономическому потенциалу

Республика Коми вошла в топ-35 регионов Российской Федерации по экономическому потенциалу. В рейтинге наша республика расположилась на 19 месте. Об этом сообщает Фонд развития гражданского общества на основании данных ФНС РФ и Росстата за первый квартал 2024 года.

Критериями для составления этого рейтинга выступали размер НДС, уровень средней зарплаты по региону и совокупная прибыль предприятий.