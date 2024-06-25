Из Коми за неделю выдворили или депортировали 20 иностранцев

В течение прошедшей недели сотрудники полиции Коми привлекли к ответственности за нарушения миграционного законодательства 20 иностранных граждан.



Четыре из них находились на территории России незаконно. В Сыктывкаре и Усинске выявили двух граждан Казахстана и двух граждан Азербайджана, у которых не было документов, подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации. Все четверо получили административный штраф, а также получены решения о выдворении за пределы страны.

На минувшей неделе из России также были выдворены два гражданина Узбекистана и один гражданин Азербайджана. С начала года эта процедура коснулась 61 иностранца в Коми, а депортации подверглись пять человек.