Из Коми за неделю выдворили или депортировали 20 иностранцев
- 21:15 25 июня
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- Олег Помидоров
В течение прошедшей недели сотрудники полиции Коми привлекли к ответственности за нарушения миграционного законодательства 20 иностранных граждан.
Четыре из них находились на территории России незаконно. В Сыктывкаре и Усинске выявили двух граждан Казахстана и двух граждан Азербайджана, у которых не было документов, подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации. Все четверо получили административный штраф, а также получены решения о выдворении за пределы страны.
На минувшей неделе из России также были выдворены два гражданина Узбекистана и один гражданин Азербайджана. С начала года эта процедура коснулась 61 иностранца в Коми, а депортации подверглись пять человек.
Также блюстители порядка возбудили уголовное дело по факту использования гражданином Узбекистана поддельного сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ российского законодательства. Фальшивый документ, выданный Государственным институтом русского языка имени А.С. Пушкина, был обнаружен при подаче документов в отделение "Паспортно-визового сервиса" МВД России в Сыктывкаре. Проверка подтвердила, что сертификат поддельный.