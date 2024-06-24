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Лишенная родительских прав сыктывкарка получала пособия за детей

Лишенная родительских прав сыктывкарка получала пособия за детейфото из архива "Про Город Сыктывкар"

Суд решил взыскать все незаконно полученные средства с матери.

Оказалось, что 40-летняя мать детей 2008 и 2009 годов рождения 1 августа 2021 года подала заявление о назначении ей ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Также она попросила о пособии в отношении обоих детей. До сентября следующего года женщина получала ежемесячно 50% величины прожиточного минимума на каждого несовершеннолетнего. Таким путем она смогла получить около 126 тысяч рублей.

30 мая 2022 года Сыктывкарский городской суд лишил мать родительских прав, а с декабря 2021 года ее дети были помещены в госучреждение. Женщина не интересовалась своими детьми, не приходила к ним и не передавала полученные деньги. Вместо этого, она пользовалась пособием по своему усмотрению.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с женщины незаконно полученные денежные средства и расходы по оплате пошлины.

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