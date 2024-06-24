Лишенная родительских прав сыктывкарка получала пособия за детей

Суд решил взыскать все незаконно полученные средства с матери.

Оказалось, что 40-летняя мать детей 2008 и 2009 годов рождения 1 августа 2021 года подала заявление о назначении ей ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Также она попросила о пособии в отношении обоих детей. До сентября следующего года женщина получала ежемесячно 50% величины прожиточного минимума на каждого несовершеннолетнего. Таким путем она смогла получить около 126 тысяч рублей.