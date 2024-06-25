На реке Сысола было найдено тело пропавшего рыбака

Днем 25 июня тело пропавшего было обнаружено в 10 километрах от его лодки. Правоохранительные органы начали проверку. Вскоре они выяснят обстоятельства происшествия.

Напомним, что у села Палауз на реке Сысола пропал мужчина 1973 года рождения, который рыбачил на лодке. Сообщение о происшествии поступило 16 июня в 18:42 в Единую диспетчерскую службу Сысольского района Коми от дежурной части МВД. Сигнал подал его друг, следовавший вниз по течению на второй лодке.