В Коми умер пациент с положительным тестом на ковид
- 20:15 25 июня
- 16+
- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Республике Коми скончался пациент, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает статистика с сайта объясняем.рф.
Появились свежие данные по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе и в России в целом.
По данным сайта, с 17 по 23 июня на территории России госпитализировали 933 человек, у которых нашли новую коронавирусную инфекцию. Количество заболевших снизилось по сравнению с предыдущей неделей на 19%.
От коронавируса полностью исцелились 8436 человек, это на 21% меньше, чем на предыдущей неделе.
В Республике Коми за минувшую неделю новую коронавирусную инфекцию подтвердили у 37 человек. 11 из них госпитализировали. Один человек скончался, 59 – выздоровели.
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