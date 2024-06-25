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В Коми умер пациент с положительным тестом на ковид

В Коми умер пациент с положительным тестом на ковид Фото из архива "Про Город"

В Республике Коми скончался пациент, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает статистика с сайта объясняем.рф. 

Появились свежие данные по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе и в России в целом. 

По данным сайта, с 17 по 23 июня на территории России госпитализировали 933 человек, у которых нашли новую коронавирусную инфекцию. Количество заболевших снизилось по сравнению с предыдущей неделей на 19%. 

От коронавируса полностью исцелились 8436 человек, это на 21% меньше, чем на предыдущей неделе. 

В Республике Коми за минувшую неделю новую коронавирусную инфекцию подтвердили у 37 человек. 11 из них госпитализировали. Один человек скончался, 59 – выздоровели.

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