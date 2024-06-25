В Коми умер пациент с положительным тестом на ковид

Фото из архива "Про Город"

В Республике Коми скончался пациент, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает статистика с сайта объясняем.рф.

Появились свежие данные по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе и в России в целом.