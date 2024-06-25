Коми в ближайшее время накроют грозы и сильные ливни

В северных районах Республики Коми синоптики прогнозируют грозы и сильные ливни. Так, в ближайшие два часа ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщает филиал ФГБУ Северное УГМС по региону.

Непогода коснется Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Вуктыльский, Сосногорский, Печорский, Усинский, Ижемский, Усть-Цилемский, Интинский и Воркутинский район. Жителей просят воздержаться от походов на улицу с 18:00 25 июня и до 6:00 26 июня.