Коми в ближайшее время накроют грозы и сильные ливни
- 16:45 25 июня
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В северных районах Республики Коми синоптики прогнозируют грозы и сильные ливни. Так, в ближайшие два часа ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщает филиал ФГБУ Северное УГМС по региону.
Непогода коснется Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Вуктыльский, Сосногорский, Печорский, Усинский, Ижемский, Усть-Цилемский, Интинский и Воркутинский район. Жителей просят воздержаться от походов на улицу с 18:00 25 июня и до 6:00 26 июня.
МЧС по Республике Коми также не рекомендует в эти час посещать массовые мероприятия. Помимо этого, следует соблюдать меры безопасности, быть внимательнее на дорогах, не ходить под щитками, линиями электроэнергии, деревьями и неустойчивыми сооружениями.
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