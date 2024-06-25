В Прилузском районе Коми пожилая семейная пара перечислила мошенникам более трех миллионов

В Прилузском районе Республики Коми пенсионерка 1963 года рождения написала заявление в полицию по поводу хищения денег. Сообщает пресс-служба МВД по региону.

Как рассказала женщина, с ней связался незнакомец через мессенджер. Он представился сотрудником ФСБ и убедил ее в том, что якобы на ее супруга оформили несколько кредитов. Для аннулирования этого займа необходимо перевести всех деньги на счет злоумышленника. В итоге пенсионерка сделала все, как сказал ей аферист. В итоге семейная пара потеряла порядка 770 тысяч личный накоплений, более миллиона с кредитных карт и 300 тысяч рублей, которые они одолжили у родственников. Также мошенники убедили своих жертв продать два личных автомобиля. Общий ущерб составил более 3,3 миллионов рублей.