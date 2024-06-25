В Прилузском районе Коми пожилая семейная пара перечислила мошенникам более трех миллионов
- 12:45 25 июня
- 12+
- Инесса Богатая
В Прилузском районе Республики Коми пенсионерка 1963 года рождения написала заявление в полицию по поводу хищения денег. Сообщает пресс-служба МВД по региону.
Как рассказала женщина, с ней связался незнакомец через мессенджер. Он представился сотрудником ФСБ и убедил ее в том, что якобы на ее супруга оформили несколько кредитов. Для аннулирования этого займа необходимо перевести всех деньги на счет злоумышленника. В итоге пенсионерка сделала все, как сказал ей аферист. В итоге семейная пара потеряла порядка 770 тысяч личный накоплений, более миллиона с кредитных карт и 300 тысяч рублей, которые они одолжили у родственников. Также мошенники убедили своих жертв продать два личных автомобиля. Общий ущерб составил более 3,3 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Читайте также:
- Всего пару раз полить этим лук на грядке и огромные головки обеспечены до конца лета
- Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеет
- Их ждет белоснежная полоса: Василиса Володина пророчит удачу трем знакам в июне 2024 года
- С 26 июня при выезде из города будут сразу аннулировать права: водителей ждет неприятный сюрприз
- Морковь сразу пойдёт в рост: в июне полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю