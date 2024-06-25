Как избавиться от желтых пятен подмышками и блокировать пот на все лето

Желтые пятна подмышками на одежде — это проблема, с которой сталкивались многие. Они могут появиться из-за пота, дезодорантов или просто со временем. К счастью, существуют простые и доступные методы, которые помогут вернуть одежде первоначальную чистоту. Вот несколько эффективных способов, которые помогут справиться с этой неприятностью, пишет sevastopolmedia.ru.

1. Использование уксуса и пищевой соды

Уксус и пищевая сода — мощное сочетание для удаления пятен. Уксус обладает отбеливающими свойствами, а сода действует как мягкий абразив, устраняя загрязнения. Инструкция: