Как избавиться от желтых пятен подмышками и блокировать пот на все лето
- 00:20 26 июня
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- Служба новостей
Желтые пятна подмышками на одежде — это проблема, с которой сталкивались многие. Они могут появиться из-за пота, дезодорантов или просто со временем. К счастью, существуют простые и доступные методы, которые помогут вернуть одежде первоначальную чистоту. Вот несколько эффективных способов, которые помогут справиться с этой неприятностью, пишет sevastopolmedia.ru.
1. Использование уксуса и пищевой соды
Уксус и пищевая сода — мощное сочетание для удаления пятен. Уксус обладает отбеливающими свойствами, а сода действует как мягкий абразив, устраняя загрязнения. Инструкция:
- Нанесите уксус на пятно и оставьте на 15-30 минут.
- Посыпьте пятно пищевой содой и аккуратно потрите щеткой.
- Стирайте одежду в обычном режиме.
2. Перекись водорода и сода
Перекись водорода отлично справляется с органическими пятнами, а сода усиливает её действие. Инструкция:
- Смешайте ¼ стакана перекиси водорода с ¼ стакана соды и 1 чайной ложкой средства для мытья посуды.
- Нанесите смесь на пятно и оставьте на 30 минут.
- Промойте ткань холодной водой и постирайте как обычно.
3. Лимонный сок и соль
Лимонный сок содержит природные отбеливающие вещества, а соль помогает удалить загрязнения. Инструкция:
- Нанесите лимонный сок на пятно.
- Посыпьте пятно солью и оставьте на 30 минут.
- Промойте ткань холодной водой и постирайте.
4. Аспирин
Аспирин не только помогает при головной боли, но и эффективно удаляет пятна. Инструкция:
- Растворите два аспирина в полстакана теплой воды.
- Нанесите раствор на пятно и оставьте на 2-3 часа.
- Постирайте одежду в обычном режиме.
5. Сода и водородная вода
Водородная вода в сочетании с содой может сделать чудеса для вашей одежды. Инструкция:
- Сделайте пасту из соды и водородной воды.
- Нанесите пасту на пятно и оставьте на 1 час.
- Постирайте одежду в обычном режиме.
Полезные советы
- Перед применением любого из вышеперечисленных методов, обязательно проверьте средство на небольшом незаметном участке ткани, чтобы избежать повреждений.
- Чем быстрее вы обработаете пятно, тем легче его будет удалить.
- Регулярная стирка поможет предотвратить накопление пятен и запахов на вашей одежде.
Следуя этим простым советам, вы сможете легко и быстро избавиться от жёлтых пятен подмышками и вернуть своей одежде свежий и чистый вид. Эти доступные и эффективные методы помогут вам справиться с проблемой без лишних усилий и затрат.
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