В Ухте пропал 42-летний мужчина: его ищут уже почти две недели

В Республике Коми в Ухте пропал мужчина 1982 года рождения. Его в последний раз видели 15 июня. О пропаже сообщили волонтеры в официальной группе во ВКонтакте “Лиза Алерт” по региону.

По данным волонтеров поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”, мужчина в день пропажи был одет в синие джинсы, также на нем был головной убор – черная панама, кроме того, пропавший носил кофту черного цвета и светло-коричневые ботинки.