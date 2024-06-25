В Ухте пропал 42-летний мужчина: его ищут уже почти две недели
- 12:57 25 июня
- 6+
- Инесса Богатая
Фото: "Лиза Алерт"
В Республике Коми в Ухте пропал мужчина 1982 года рождения. Его в последний раз видели 15 июня. О пропаже сообщили волонтеры в официальной группе во ВКонтакте “Лиза Алерт” по региону.
По данным волонтеров поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”, мужчина в день пропажи был одет в синие джинсы, также на нем был головной убор – черная панама, кроме того, пропавший носил кофту черного цвета и светло-коричневые ботинки.
Особые приметыы пропавшего: его рост составляет 175 сантиметров, среднего телосложения, волос темно русого цвета, глаза серо-зеленые.
Волонтер "Лиза Алерт" просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего мужчины по номеру телефона горячей линии 8 800 700-54-52 или 112.
Читайте также:
- Всего пару раз полить этим лук на грядке и огромные головки обеспечены до конца лета
- Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеет
- Их ждет белоснежная полоса: Василиса Володина пророчит удачу трем знакам в июне 2024 года
- С 26 июня при выезде из города будут сразу аннулировать права: водителей ждет неприятный сюрприз
- Морковь сразу пойдёт в рост: в июне полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю