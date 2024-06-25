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В Ухте пропал 42-летний мужчина: его ищут уже почти две недели

В Ухте пропал 42-летний мужчина: его ищут уже почти две неделиФото: "Лиза Алерт"

В Республике Коми в Ухте пропал мужчина 1982 года рождения. Его в последний раз видели 15 июня. О пропаже сообщили  волонтеры в официальной группе во ВКонтакте “Лиза Алерт” по региону. 

По данным волонтеров поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”, мужчина в день пропажи был одет в синие джинсы, также на нем был головной убор – черная панама, кроме того, пропавший носил кофту черного цвета и светло-коричневые ботинки. 

Особые приметыы пропавшего: его рост составляет 175 сантиметров, среднего телосложения, волос темно русого цвета, глаза серо-зеленые. 

Волонтер "Лиза Алерт" просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего мужчины по номеру телефона горячей линии 8 800 700-54-52 или 112.

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