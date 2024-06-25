С 1 июля повышают пособия и выплаты на детей - новые суммы и получатели

С 1 июля 2024 года семьи с детьми на региональном уровне ожидают целый ряд нововведений. В нескольких областях России существенно увеличатся размеры пособий и выплат, что станет важной поддержкой для многих семей.

В Челябинской области с 1 июля размер ежемесячной выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг для многодетных семей возрастет до 2500 рублей. Это касается семей, где среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения.