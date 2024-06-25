С 1 июля повышают пособия и выплаты на детей - новые суммы и получатели
- 22:36 25 июня
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- Служба новостей
С 1 июля 2024 года семьи с детьми на региональном уровне ожидают целый ряд нововведений. В нескольких областях России существенно увеличатся размеры пособий и выплат, что станет важной поддержкой для многих семей.
В Челябинской области с 1 июля размер ежемесячной выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг для многодетных семей возрастет до 2500 рублей. Это касается семей, где среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Кроме того, вводится новая ежегодная выплата на покупку одежды для учебных занятий и спортивной формы для детей, обучающихся очно. Сумма составит 10 000 рублей на каждого ребенка.
Также с 1 июля изменяется размер ежемесячной выплаты на второго ребенка. Оформить ее может один из родителей (усыновителей, опекунов), если он является гражданином РФ, проживает в Челябинской области, а среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума (15 564 рубля).
С 1 июля в Тульской области вводится комплекс мер социальной поддержки многодетных семей. Цель этих мер — улучшение демографической ситуации и поддержка семей. Все многодетные семьи региона начнут получать ежемесячную выплату в размере 2500 рублей на каждого ребенка. Эти выплаты также будут предоставляться семьям, имеющим право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.
В Московской области с 1 июля увеличивается размер ежемесячного пособия на приемных детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Приемные родители и опекуны будут получать 17 747 рублей.
С 1 июля в Тамбовской области повышается размер ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством или в приемных семьях. На ребенка до 3 лет выплата увеличится с 10 072 рублей до 10 475 рублей.
Кроме того, возрастет размер ежемесячного пособия на расходы по текущему ремонту жилья, приобретению мебели, оплате коммунальных и прочих услуг для воспитанников в приемных и патронатных семьях. С 1 июля сумма повысится с 4822 рублей до 5015 рублей, сообщает sevastopolmedia.ru.
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