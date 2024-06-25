Сс 1 июля в силу вступают новые правила учета ЖКХ - затронет всех, у кого в квартире стоят счетчики

С июня 2024 года владельцев квартир, оборудованных счетчиками, ожидают изменения в правилах учета коммунальных услуг. Одним из ключевых нововведений станет отмена обязательной поверки приборов учета, сообщает sevastopolmedia.ru. Ранее управляющие компании и ТСЖ требовали от жильцов документы, подтверждающие поверку счетчиков, что часто приводило к дополнительным расходам. Однако Верховный суд РФ признал такие требования несправедливыми, постановив, что собственникам больше не нужно предоставлять подобные документы.

Это нововведение направлено на уменьшение финансового бремени граждан и защиту их прав. Отмена обязательной поверки счетчиков позволит владельцам квартир сэкономить средства, которые ранее тратились на регулярную поверку приборов учета. Также предусмотрен пересчет расходов за коммунальные услуги за весь 2023 год, если счетчики были поверены ранее.

Однако отмена поверки несет и некоторые риски. Недобросовестные владельцы могут установить поддельные счетчики с целью снижения своих платежей за коммунальные услуги. Чтобы предотвратить такие случаи, поставщикам коммунальных услуг предоставлено право на выборочную проверку счетчиков. Если будут обнаружены нарушения, прибор будет признан недействительным, и собственнику придется оплатить потребленные ресурсы по нормативам, без учета показаний.

Владельцам квартир рекомендуется внимательно следить за показаниями своих счетчиков, своевременно сообщать о неисправностях и обращаться к аккредитованным организациям для установки новых приборов. Управляющие компании обязаны информировать жильцов о новых правилах, разъяснять их права и обязанности, а также содействовать в проведении перерасчетов.

Таким образом, отмена обязательной поверки счетчиков станет важным шагом к защите прав потребителей и устранению несправедливых требований. В то же время соблюдение установленных правил и контроль со стороны поставщиков коммунальных услуг и управляющих компаний будут способствовать предотвращению злоупотреблений и обеспечению справедливости в начислении платежей.