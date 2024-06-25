Прокуратура подала в суд на мэрию Сыктывкара за нарушение прав пенсионерки

Прокуратура Сыктывкара по обращению пенсионерки провела проверку соответствия закону о капитальном ремонте многоквартирных домов.

Ведомство выявило, что по региональной программе капремонта многоквартирных домов на период 2015-2059 годов запланировано обновление кровли дома № 43 по улице Морозова в Сыктывкаре на 2020 год. Однако в краткосрочные планы выполнения программы на 2018-2020, 2021-2023 и 2024-2026 годы этот дом не включен, и ремонт в нем не произведен.