Прокуратура подала в суд на мэрию Сыктывкара за нарушение прав пенсионерки
- 23:40 25 июня
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- Олег Помидоров
Прокуратура Сыктывкара по обращению пенсионерки провела проверку соответствия закону о капитальном ремонте многоквартирных домов.
Ведомство выявило, что по региональной программе капремонта многоквартирных домов на период 2015-2059 годов запланировано обновление кровли дома № 43 по улице Морозова в Сыктывкаре на 2020 год. Однако в краткосрочные планы выполнения программы на 2018-2020, 2021-2023 и 2024-2026 годы этот дом не включен, и ремонт в нем не произведен.
Прокуратура обратилась в суд с административным иском о признании незаконного бездействия городской администрации. Также ведомство через суд планирует обязать мэрию включить дом, в котором живёт пенсионерка, в список объектов, подлежащих капитальному ремонту в 2024-2026 годах.
Суд удовлетворил исковые требования. После вступления решения в законную силу прокуратура будет контролировать его исполнение.