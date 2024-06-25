Этот суп можно есть все лето: освежающий, вкусный, даже лучше окрошки - готовить его очень легко
- 22:00 25 июня
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Жаркие летние дни требуют легких и освежающих блюд, которые не будут отягощать желудок, но порадуют гармоничным вкусом и насыщенностью. Одним из таких рецептов является ароматный свекольный суп с нежной рыбой. Это отличное решение как для обеда, так и для летнего ужина, пишет progorod62.ru.
Ингредиенты:
- Свекла — 2 шт.
- Рыбное филе — 400 г
- Лавровый лист — 2 шт.
- Сладкий перец — 1 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Подсолнечное масло — 2 ст. ложки
- Лимонный сок — из 1/2 лимона
- Зелень — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговая инструкция:
- Закипятите 2,5 литра воды и отправьте в неё рыбное филе. Варите в течение 30 минут, снимая пену. Добавьте лавровый лист и щепотку соли. Процедите бульон через двойной слой марли.
- Натрите свеклу на крупной терке. Нарежьте сладкий перец тонкой соломкой, а лук — мелко.
- Обжарьте лук и перец в подсолнечном масле в течение 3 минут. Добавьте свекольную терку, лимонный сок, и влейте процеженный рыбный бульон. Варите суп на медленном огне около 40 минут.
- Остудите суп и поставьте в холодильник на 1 час для того, чтобы он хорошо охладился и настоялся.
- Разделите рыбное филе на небольшие кусочки, мелко нарежьте зелень. Выложите рыбу и зелень в тарелки и залейте охлажденным свекольным супом.
Готовый суп получается ярким, освежающим и очень аппетитным. Свекла придает ему насыщенный цвет, рыба добавляет легкую сытность, а лимон и зелень — бодрящую кислинку. Такое блюдо станет прекрасным выбором для летних обедов и ужинов: оно отлично утоляет жажду и дарит чувство легкости.
Свекольный суп с рыбой легко приготовить благодаря доступности ингредиентов и простоте рецепта. Он не требует сложных манипуляций, зато позволяет порадовать своих близких вкусным и полезным блюдом. Попробуйте приготовить этот легкий, но сытный суп уже сегодня!
Чем еще можно разнообразить меню в летний период? Обратите внимание на рецепты холодных супов, таких как окрошка или свекольник. Эти блюда хороши и в качестве первого блюда, и как освежающие напитки. Летом также особенно актуальны салаты из сезонных овощей и фруктов, которые могут стать основным блюдом или аппетитным гарниром.
Не забывайте про легкие закуски: овощные рулетики, тарталетки с творожным кремом и брускетты с помидорами черри. Эти небольшие, но очень вкусные блюда идеально подойдут для летних пикников, дружеских вечеринок или семейных ужинов на свежем воздухе.
Наслаждайтесь сезонными продуктами, экспериментируйте с новыми рецептами и балуйте себя и своих близких вкусными и освежающими блюдами. Лето — это пора легкости, яркости и гастрономических открытий.
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