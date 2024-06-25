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Из Воркуты снова можно полететь в Москву

Из Воркуты снова можно полететь в Москву Фото из архива "Про Город"

Авиакомпания “РусЛайн” с 22 июня возобновила рейсы из Воркуты в Москву. Ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе завершены. 

Пассажиры смогут улететь в столицу России в комфортабельных 50-кресельных канадских самолетах. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю, в том числе, в субботу. Время полета составит чуть более трех часов. 

Напомним, авиарейс Сыктывкар-Санкт-Петербург не смог приземлиться в аэропорту в культурной столице из-за кроликов. Животные выскочили на взлетную полосу. Их заметил самолет, который приземлился на полосу ранее. Специалисты проверили территорию на наличие посторонних объектов, в том числе живых. Только после этих действий аэрофлот смог приземлиться в аэропорту.

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