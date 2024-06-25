Из Воркуты снова можно полететь в Москву

Авиакомпания “РусЛайн” с 22 июня возобновила рейсы из Воркуты в Москву. Ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе завершены.

Пассажиры смогут улететь в столицу России в комфортабельных 50-кресельных канадских самолетах. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю, в том числе, в субботу. Время полета составит чуть более трех часов.