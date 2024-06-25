Невозможное возможно: 3 + 1 способ избавиться от сорняков раз и навсегда

Фото из архива "Про Города"

Сорняки – настоящий бич садов и огородов, даже для самых заботливых хозяев. Их постоянное удаление становится образом жизни для многих. Тем не менее, существует несколько эффективных методов борьбы с вредной растительностью, которые, хотя и не могут устранить сорняки навсегда, дадут возможность культурным растениям развиваться более свободно. Об этих способах рассказал опытный садовод и огородник Владимир Колевосовский. Использование тяпки

Этот метод, пожалуй, самый надежный и экологически чистый, хотя он требует значительных физических усилий и таких инструментов, как тяпка, грабли, лопата или культиватор.

Если вы решили вырывать сорняки руками, лучше делать это ранним утром или поздним вечером, когда земля более влажная и рыхлая. При таких условиях выдрать сорняк с корнем будет легче.

Химические средства

Можно избавиться от сорняков с помощью гербицидов, но здесь необходимы определенные знания. Например, после обработки земли гербицидами в этом году, сажать на этом месте на следующий год не стоит – урожая ждать не придется. Если же у вас есть несколько лет до освоения участка, гербициды могут стать хорошим решением.

К выбору гербицидов следует подходить ответственно, уделяя внимание качеству и точно следуя инструкциям по применению и дозировкам.

Владимир Колевосовский советует использовать менее токсичные минеральные удобрения в качестве более здоровой альтернативы гербицидам. Мочевина, например, может быть хорошим вариантом (100 граммов на 10 литров воды). Это средство со временем вымывается, при этом повышая плодородность почвы.

Посев сидератов

Плотный посев сидеральных культур не позволит семенам сорняков упасть на землю или прорасти из верхнего слоя почвы. Для этого хорошо подойдут горчица, горох, редька и люпин.

Еще один не столь популярный среди дачников метод – сплошное мульчирование. Для этого можно использовать агроволокно или агроткань плотностью не менее 60, а также просто картон. Смысл в том, что подобное покрытие блокирует доступ солнечного света к сорнякам, и они погибают, пишет kubnews.ru.