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В Коми осудили двух наркодиллеров: один сядет на 12 лет, второй – на 7

В Коми осудили двух наркодиллеров: один сядет на 12 лет, второй – на 7Фото из архива "Про Город"

В Коми Сысольский районный суд вынес приговор сыктывкарцу и усинцу за незаконный оборот психотропных веществ. Два жителя республики приобрели наркотики через интернет. За “закладкой” им пришлось ехать в Пензенскую область. Через некоторое время правоохранители поймали их с товаром. Об этом сообщает Прокуратура региона. 

По данным ведомства, в 2022 году 27-летний житель Усинская подговорил своего приятеля – 42-летнего сыктывкарца помочь ему в приобрести наркотики. Мужчина согласился оказать содействие в совершении преступления, с условием, что часть запрещенных веществ он оставит себе для личного употребления. Сотрудники полиции остановили машину злоумышленников в Сысольском районе и задержали их. Правоохранители изъяли у жителей Коми 95 граммов наркотиков. 

Отмечается, что житель Усинская планировал продать запрещенные психотропные вещества. 

Суд приговорил усинца к 12 годам лишения свободы, также он будет обязан выплатить 200 тысяч рублей. Сыктывкарцу назначили наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом 100 тысяч рублей. 

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