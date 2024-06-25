В Коми осудили двух наркодиллеров: один сядет на 12 лет, второй – на 7

В Коми Сысольский районный суд вынес приговор сыктывкарцу и усинцу за незаконный оборот психотропных веществ. Два жителя республики приобрели наркотики через интернет. За “закладкой” им пришлось ехать в Пензенскую область. Через некоторое время правоохранители поймали их с товаром. Об этом сообщает Прокуратура региона.

По данным ведомства, в 2022 году 27-летний житель Усинская подговорил своего приятеля – 42-летнего сыктывкарца помочь ему в приобрести наркотики. Мужчина согласился оказать содействие в совершении преступления, с условием, что часть запрещенных веществ он оставит себе для личного употребления. Сотрудники полиции остановили машину злоумышленников в Сысольском районе и задержали их. Правоохранители изъяли у жителей Коми 95 граммов наркотиков.