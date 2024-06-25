Будет полный запрет: застекленные балконы заставят убрать и не разрешат сделать заново

Фото из архива "Про Города"

Остекленные балконы и лоджии стали обычным явлением в современном жилье. При покупке новой квартиры собственники часто стремятся сделать балкон комфортным пространством, считая это своим правом. Однако процесс не всегда так прост: в некоторых случаях управляющие компании (УК) могут потребовать демонтаж остекления. Прецеденты уже имели место в России, например, в Санкт-Петербурге и Калужской области, где владельцы квартир проиграли иски управляющей компании и были вынуждены демонтировать остекление, сообщает ngnovoros.ru. Когда УК может потребовать демонтажа остекления?

Несогласованное остекление: если собственник остеклил балкон без согласования с другими жильцами на общем собрании. Если остекление кому-то не нравится или угрожает безопасности и сохранности имущества, соседи могут пожаловаться в УК или жилинспекцию.

Нарушение архитектурного облика: если остекление резко контрастирует с общим видом дома, особенно если дом находится в центральной части города или является объектом культурного наследия. В таких случаях УК может самостоятельно подать иск в суд.

Помехи при капитальном ремонте: если остекленные балконные конструкции мешают проведению ремонтных работ. Например, в Санкт-Петербурге потребовали демонтаж конструкции из-за отсутствия согласия жильцов. Судебный процесс был проигран собственником.

Примеры прецедентов

В Киржаче Владимирской области в феврале 2022 года произошел инцидент: на местную жительницу упал снег с наледью с самодельного козырька, в результате чего она получила серьёзную травму, и было возбуждено уголовное дело. Директору местной УК был выписан штраф на 200 тысяч рублей за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Нужно ли демонтировать остекление в превентивном порядке?

Нет, эксперты считают, что управляющие компании редко мешают самовольно застекленным балконам до тех пор, пока не поступят жалобы от жильцов или надзорные органы не решат провести проверку фасадов.

Узаконение незаконной перепланировки

Юристы утверждают, что даже незаконную перепланировку, проведенную много лет назад другим владельцем, можно узаконить.