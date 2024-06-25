Синоптики рассказали о погоде в Коми на 26 июня

Региональный ЦГМС сообщил о том, какая будет погода в республике сегодня.

26 июня в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Так, в северных и восточных районах будет кратковременный дождь, а местами гроза. Также возможен ливень. Ночью в некоторых районах появится туман, а на остальной территории будет небольшой дождь.