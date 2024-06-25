Синоптики рассказали о погоде в Коми на 26 июня
- 00:40 26 июня
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- Олег Помидоров
Региональный ЦГМС сообщил о том, какая будет погода в республике сегодня.
26 июня в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Так, в северных и восточных районах будет кратковременный дождь, а местами гроза. Также возможен ливень. Ночью в некоторых районах появится туман, а на остальной территории будет небольшой дождь.
В Коми ожидается ветер северной четверти, скоростью 7-12 метров в секунду. При грозе порывами усилится до 15-20 метров в секунду. Температура ночью +5…+10 градусов, в отдельных восточных районах температура составит +11…+16 градусов, а днем – +9…+14. В крайних восточных районах температура достигнет отметок в +15…+20 градусов, но местами она поднимется до +26.
В Сыктывкаре сегодня ожидается облачная погода. Ночью будет преимущественно без осадков. Днем возможен небольшой дождь. В столице Коми ожидается северо-западный, северный ветер, скоростью 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит +8…+10 градусов, а днем повысится до +11…+13.