МВД Коми запретили въезд в страну 46 мигрантам
- 13:00 23 мая
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- Белла Лебедева
Эта мера применяется в случаях, когда иностранцы уклоняются от уплаты штрафов или не компенсируют расходы, связанные с их административным выдворением из страны.
Министерство внутренних дел по Республике Коми сообщает, что эффективной мерой воздействия на иностранных граждан и лиц без гражданства, которые не исполняют свои обязанности по оплате административных штрафов, является установление запрета на въезд в Российскую Федерацию.
С начала 2024 года сотрудники управления по вопросам миграции МВД по Республике Коми приняли решение о запрете въезда для 46 иностранных граждан, которые не выполнили свои финансовые обязательства в виде административных штрафов или не покрыли расходы по выдворению. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было вынесено 22 подобных решения.
Запрет на въезд в Российскую Федерацию остаётся в силе до полного погашения долгов по штрафам и расходам на выдворение. Однако этот запрет может быть снят уполномоченным органом исполнительной власти, если изменятся обстоятельства, послужившие основанием для его введения.
На официальном сайте МВД России в разделе «Меню» под категорией онлайн-сервисы/сервисы по вопросам миграции представлена информация о наличии оснований для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства. Этот ресурс может быть использован для проверки статуса по вопросам миграционного контроля и управления.
Эти меры, как отмечают в МВД, направлены на усиление соблюдения законодательства в сфере миграции и на повышение ответственности иностранных граждан за соблюдение правил пребывания в Российской Федерации.М