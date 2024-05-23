МВД Коми запретили въезд в страну 46 мигрантам

Эта мера применяется в случаях, когда иностранцы уклоняются от уплаты штрафов или не компенсируют расходы, связанные с их административным выдворением из страны.

Министерство внутренних дел по Республике Коми сообщает, что эффективной мерой воздействия на иностранных граждан и лиц без гражданства, которые не исполняют свои обязанности по оплате административных штрафов, является установление запрета на въезд в Российскую Федерацию.