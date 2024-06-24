В Сыктывкаре пенсионерка отдала почти 150 тысяч рублей мошеннику из Марий Эл

В столице Коми заключили под стражу уроженца Марий Эл за содействие мошенникам. Об инциденте сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

Неизвестный мужчина путем обмана убедил пожилую сыктывкар перевести ему деньги. Аферист действовал по отработанной схеме: позвонил пенсионерки и сообщил, что якобы ее дочь попала в аварию и необходимо срочно перевести определенную сумму для компенсации причиненного вреда. Женщина поверила мошеннику и сказала, что передаст деньги. К ней приехал курьер 2006 года рождения. Он забрал у пенсионерки 147 тысяч рублей и попытался быстрее покинуть территорию Республики Коми.