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В Сыктывкаре пенсионерка отдала почти 150 тысяч рублей мошеннику из Марий Эл

В Сыктывкаре пенсионерка отдала почти 150 тысяч рублей мошеннику из Марий ЭлФото пресс-службы Сыктывкарского городского суда

В столице Коми заключили под стражу уроженца Марий Эл за содействие мошенникам. Об инциденте сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда. 

Неизвестный мужчина путем обмана убедил пожилую сыктывкар перевести ему деньги. Аферист действовал по отработанной схеме: позвонил пенсионерки и сообщил, что якобы ее дочь попала в аварию и необходимо срочно перевести определенную сумму для компенсации причиненного вреда. Женщина поверила мошеннику и сказала, что передаст деньги. К ней приехал курьер 2006 года рождения. Он забрал у пенсионерки 147 тысяч рублей и попытался быстрее покинуть территорию Республики Коми. 

К счастью, курьера мошенников задержали сотрудники ГИБДД в Прилузье. Правоохранители заключили злоумышленника под стражу на время следствия.

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