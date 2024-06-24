В Сыктывкаре пенсионерка отдала почти 150 тысяч рублей мошеннику из Марий Эл
- 12:57 24 июня
- 12+
- Инесса Богатая
В столице Коми заключили под стражу уроженца Марий Эл за содействие мошенникам. Об инциденте сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.
Неизвестный мужчина путем обмана убедил пожилую сыктывкар перевести ему деньги. Аферист действовал по отработанной схеме: позвонил пенсионерки и сообщил, что якобы ее дочь попала в аварию и необходимо срочно перевести определенную сумму для компенсации причиненного вреда. Женщина поверила мошеннику и сказала, что передаст деньги. К ней приехал курьер 2006 года рождения. Он забрал у пенсионерки 147 тысяч рублей и попытался быстрее покинуть территорию Республики Коми.
К счастью, курьера мошенников задержали сотрудники ГИБДД в Прилузье. Правоохранители заключили злоумышленника под стражу на время следствия.
Читайте также:
- Кабачки вырастут как на дрожжах: в июне полейте их этими натуральными подкормками — урожай удивит
- Нереальное счастье: Володина назвала главного везунчика ближайших 20 лет — достанутся все лавры
- "Цена взмоет в небо": эксперт Михаил Хазин призывает россиян заранее купить это
- Заряжаем свёклу на рост: в июне полейте этим грядки — корнеплоды вырастут крупными
- Лучше на боковушке, чем в купе: опытные путешественники берут плацкарт, вот почему