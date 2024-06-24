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Комары и мошки больше не покусают: 5 эффективных дешевых народных средств против насекомых

Комары и мошки больше не покусают: 5 эффективных дешевых народных средств против насекомыхpxhere.com

Комары и другие летающие насекомые способны значительно испортить отдых на природе. Их укусы не только вызывают дискомфорт, но могут привести к аллергическим реакциям. Поэтому важно заранее позаботиться о средствах защиты.

В магазинах можно найти различные спреи, мази, браслеты и устройства для отпугивания комаров. Хотя они эффективны, но могут быть небезопасными из-за наличия химических соединений, таких как этилбутилацетиламинопропионат, диэтилтолуамид, пропиленгликоль, аллантоин и динатрий ЭДТА. Эти вещества могут вызвать раздражения, отравления, аллергии и даже ожоги.

Как безопасную альтернативу этим средствам можно рассмотреть проверенные народные методы.

Народные средства от комаров

Ванилин
Комары не переносят запах ванили. Чтобы приготовить защитное средство, смешайте 2 грамма ванилина (не ванильного сахара) и 250 миллилитров воды до полного растворения. Полученный раствор перелейте в пульверизатор. Средство можно наносить на открытые участки кожи, одежду или палатку. Оно будет эффективно несколько часов, после чего процедуру можно повторить.

Спиртовой раствор с эфирными маслами
Для приготовления этого средства смешайте спирт с водой в соотношении 1:1 и добавьте несколько капель эфирного масла (например, эвкалипта, герани или лаванды). Встряхните бутылочку и нанесите получившееся средство на тело и одежду.

Гвоздика
Для комаров запах гвоздики очень неприятен благодаря содержащимся в ней альдегидам. Чтобы сделать репеллент, залейте 5 грамм сухой гвоздики стаканом кипятка и оставьте на 15 минут. Процеженным раствором обработайте открытые участки тела с помощью пульверизатора.

Корень валерианы
Еще один эффективный натуральный репеллент. Для его приготовления залейте корень валерианы (доступен в аптеке) 1,5 литрами воды и доведите до кипения. Перелейте отвар в герметичную посуду и оставьте на час. Получившимся средством протрите кожу или опрыскайте одежду.

Эфирные масла
Эфирные масла — отличные натуральные репелленты. Самыми эффективными считаются масла лаванды, мяты, базилика, эвкалипта, мелиссы, герани и лимона. Смешайте 100 миллилитров воды с 5 каплями любого эфирного масла (масла не рекомендуется смешивать) и залейте раствор в бутылочку с пульверизатором. Распылите на тело или одежду.

Народные средства от комаров могут быть не только эффективными, но и безопасными для здоровья, позволяя наслаждаться отдыхом на природе без дискомфорта и угрозы для здоровья, пишет Sport24.

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