Комары и мошки больше не покусают: 5 эффективных дешевых народных средств против насекомых

Комары и другие летающие насекомые способны значительно испортить отдых на природе. Их укусы не только вызывают дискомфорт, но могут привести к аллергическим реакциям. Поэтому важно заранее позаботиться о средствах защиты.

В магазинах можно найти различные спреи, мази, браслеты и устройства для отпугивания комаров. Хотя они эффективны, но могут быть небезопасными из-за наличия химических соединений, таких как этилбутилацетиламинопропионат, диэтилтолуамид, пропиленгликоль, аллантоин и динатрий ЭДТА. Эти вещества могут вызвать раздражения, отравления, аллергии и даже ожоги.