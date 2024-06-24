Коми вместе со всей страной скорбит по погибшим в Севастополе и Дагестане

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Владимир Уйба выразил соболезнования родным погибших Республика Коми, как и вся страна, сегодня скорбит по погибшим в трагических событиях, которые развернулись в Севастополе, Махачкале и Дербенте. Эти происшествия вызвали волну горя и возмущения среди жителей региона, их сердца и мысли сейчас со всеми, кто пострадал от этих атак. Владимир Уйба, выразивший соболезнования от всего региона, также выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших.

Глава региона выразил уверенность в том, что террористы, которые поддерживаются коллективным Западом и узурпировали власть на Украине, будут нести ответственность за свои ужасные деяния. Он подчеркнул, что убийства и преступления против мирных граждан России не останутся безнаказанными.

Напомним, что в результате нападения вооруженных сил Украины на Севастополь погибли четыре человека, а 144 человека получили ранения. Нанесенный удар ракетами ATACMS вызвал серьезные потери и разрушения. Однако благодаря эффективной работе средств противовоздушной обороны четыре ракеты были сбиты, а пятая ракета была отклонена от траектории и взорвалась в воздухе, предотвращая еще большее бедствие.

Министерство Обороны России заявило, что ответственность за эти трагические события лежит на Вашингтоне, поскольку американские специалисты управляют полетами ракет ATACMS, используя данные своей спутниковой разведки.

Позднее, в городах Дербент и Махачкала произошли нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате этих атак были убиты невинные граждане, а также погибли сотрудники полиции, выполнявшие свой долг.