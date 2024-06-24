С 1 июля жизнь неработающих россиян перевернется: Голикова раскрыла всю правду

В 2024 году россиян ожидают значительные изменения в пенсионной системе, затрагивающие как возраст выхода на пенсию, так и размеры выплат. Эти реформы имеют целью улучшение материального положения пенсионеров и обеспечение устойчивости пенсионной системы в долгосрочной перспективе.

Основные изменения в пенсионной системе

Повышение пенсионного возраста

С 2024 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет. Это часть поэтапного повышения пенсионного возраста, утвержденного в 2018 году, который к 2028 году достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.