С 1 июля жизнь неработающих россиян перевернется: Голикова раскрыла всю правду
- 15:00 24 июня
- 12+
- Служба новостей
В 2024 году россиян ожидают значительные изменения в пенсионной системе, затрагивающие как возраст выхода на пенсию, так и размеры выплат. Эти реформы имеют целью улучшение материального положения пенсионеров и обеспечение устойчивости пенсионной системы в долгосрочной перспективе.
Основные изменения в пенсионной системе
Повышение пенсионного возраста
С 2024 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет. Это часть поэтапного повышения пенсионного возраста, утвержденного в 2018 году, который к 2028 году достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
Увеличение страхового стажа и пенсионных баллов
Для выхода на пенсию в 2024 году нужно будет иметь не менее 14 лет трудового стажа и индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 25,8 баллов. В 2025 году эти требования увеличатся до 15 лет стажа и 28,2 баллов соответственно.
Индексация пенсий
Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится до 18 521 рубля. Это повышение будет осуществлено в соответствии с утвержденным бюджетом, что гарантирует государственную поддержку пенсионеров.
Социальная пенсия
Социальная пенсия для нетрудоспособных граждан будет проиндексирована на 7,5% с 1 апреля 2024 года. В 2025 году индексация составит 9,5%, а в 2026 году — 10,3%.
Досрочный выход на пенсию
Некоторые категории граждан сохранят право на досрочный выход на пенсию:
- Инвалиды: лица с ограниченными возможностями здоровья могут выйти на пенсию независимо от возраста.
- Родители или опекуны детей-инвалидов: те, кто воспитывает детей с инвалидностью, также могут рассчитывать на досрочную пенсию.
- Работники в особых условиях труда: шахтеры, пожарные и другие работники, чья работа связана с повышенным риском для здоровья, могут выйти на пенсию раньше установленного срока.
- Жители Крайнего Севера и приравненных регионов: те, кто проработал как минимум 15 лет в районах Крайнего Севера и 20 лет в приравненных к ним регионах, также могут претендовать на досрочную пенсию.
Реформы пенсионной системы, планируемые на 2024 год, нацелены на улучшение финансового положения пенсионеров и обеспечение стабильности пенсионной системы. Однако многим гражданам, особенно находящимся в переходном периоде, может быть непросто оценить свой будущий статус. Правительство уверяет, что в будущем пенсионная система станет более справедливой и прозрачной, обеспечивая достойный уровень жизни для всех граждан после выхода на пенсию, пишет progoroduhta.ru.
Читайте также:
- Кабачки вырастут как на дрожжах: в июне полейте их этими натуральными подкормками — урожай удивит
- Нереальное счастье: Володина назвала главного везунчика ближайших 20 лет — достанутся все лавры
- "Цена взмоет в небо": эксперт Михаил Хазин призывает россиян заранее купить это
- Заряжаем свёклу на рост: в июне полейте этим грядки — корнеплоды вырастут крупными
- Лучше на боковушке, чем в купе: опытные путешественники берут плацкарт, вот почему