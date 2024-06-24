С 25 июня при выезде из города будут сразу аннулировать права: водителей ждет неприятный сюрприз

Лето – это время, когда многие россияне отправляются в путешествия и на отдых, чтобы насладиться теплом, природой и сменой обстановки. Однако с увеличением числа отпускников возрастает и количество нетрезвых водителей на дорогах, что, в свою очередь, повышает риск дорожно-транспортных происшествий,сообщает progorod58.ru. Для обеспечения безопасности на дорогах в этот летний период Госавтоинспекция (ГИБДД) планирует провести масштабные рейды по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения. Уже с 25 июня на выездах из городов будут установлены специальные посты, где инспекторы тщательно проверят каждого водителя.

Эксперты отмечают, что число пьяных за рулем традиционно увеличивается в праздничные и каникулярные дни. В это время многие люди позволяют себе расслабиться и употребить лишнего. Поэтому масштабные проверки на дорогах становятся особенно актуальными. ГИБДД планирует задействовать все доступные методы для выявления нетрезвых водителей и предотвращения трагедий на российских трассах.

Инспекторы будут оценивать внешний вид и поведение водителей, проверяя их на запах алкоголя. При малейшем подозрении водителей попросят пройти тест на алкотестере. Отказ от освидетельствования на состояние опьянения приравнивается к вождению в нетрезвом виде и влечет за собой лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Эта строгость касается не только фактически пьяных водителей, но и тех, кто передал свой автомобиль нетрезвому знакомому или родственнику. Даже если водитель сам трезв, но решил подвезти выпившего друга или родственника, он также рискует лишиться водительских прав. ГИБДД предупреждает, что в этот период будут жестко пресекаться любые нарушения, связанные с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что вождение под воздействием алкоголя представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья не только самого нарушителя, но и других участников движения. Поэтому к таким случаям будет применяться самое строгое наказание, вплоть до длительного лишения прав.

Масштабные рейды по выявлению нетрезвых водителей пройдут как на выездах из городов, так и на оживленных трассах и в населенных пунктах. Инспекторы будут использовать весь доступный арсенал средств, включая алкотестеры и другие технические устройства. Отказ от освидетельствования будет рассматриваться как фактическое признание состояния опьянения.

Автомобилистам важно проявлять максимальную ответственность и внимательность на дорогах, особенно в этот летний период. Любое употребление алкоголя перед поездкой может привести к серьезным последствиям, вплоть до лишения водительских прав. Трезвым водителям также не следует передавать управление своим автомобилем людям в нетрезвом состоянии.

ГИБДД призывает всех участников дорожного движения проявлять сознательность и соблюдать правила, чтобы обеспечить безопасность на российских трассах. Только ответственное поведение и взаимное уважение помогут сделать летние поездки безопасными и избежать трагедий, связанных с нетрезвым вождением