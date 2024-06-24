В Коми на трассе Ухта - Дальний отремонтируют 1,3 километра автодороги

Фото из архива "Про Город"

В Коми на дороге Ухта - Дальний власти региона заменят 1,3 километра асфальтового покрытия. Такая заявка размещена на портале Госзакупок. Начальная стоимость закупки составила 12,6 миллионов рублей. Электронный аукцион продлится до 26 июня. Уже 28 июня конкурсная комиссия определит подрядчика, который выполнит ремонтные работы.

В документации отмечено, что подрядная организация должна будет завершить все работы до 30 сентября 2024 года.

В перечень работ входит замена асфальтобетонного покрытия, люков и колодцев.

Напомним, в столице Республики Коми в Сыктывкаре подрядная организация почти завершила ремонтные работы на дорожном участке “Подъезд к кладбищу Верхний Чов”. Также на 70 процентов готова проезжая часть “Сыктывкар - Эжвинский район”.