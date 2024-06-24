В Коми поймали браконьера, который отстрелил 14 бобров
- 14:15 24 июня
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- Инесса Богатая
В Сысольском районе Республики Коми задержали мужчину, который незаконно застрелил 14 бобров на территории заказника “Визингский”. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
В полицию обратился инспектор охотхозяйства. Он рассказал правоохранителям, что в лесу на территории особо охраняемой природной зоны неизвестный убил нескольких бобров с помощью ружья.
Оперативники установили личность правонарушителя, им оказался 42-летний житель Сыктывкара. По данным полиции, браконьер убил 13 самцов и одну самку бобра. Своими действиями он причинил ущерб минприроды региона в размере 432 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело за незаконную охоту.
МВД по Коми напоминает, что за браконьерство предусмотрено наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей, или же лишения свободы сроком на два года.
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