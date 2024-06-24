В Коми поймали браконьера, который отстрелил 14 бобров

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сысольском районе Республики Коми задержали мужчину, который незаконно застрелил 14 бобров на территории заказника “Визингский”. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

В полицию обратился инспектор охотхозяйства. Он рассказал правоохранителям, что в лесу на территории особо охраняемой природной зоны неизвестный убил нескольких бобров с помощью ружья.