В Усть-Цилемском районе нашли тело погибшего в реке мужчины

В Усть-Цилемском районе в километре от деревни Бор перевернулась лодка с пятью людьми. Спастись удалось лишь троим, двое погибли. Тело одного из утонувших спасатели обнаружили на днях. Об этом сообщает СУ СК по Коми.

Трагедия случилась 2 июня 2024 года. В ней погибли двое мужчин 1994 года рождения и 1987 года рождения. По факту гибели жителей Коми организована доследственная проверка.