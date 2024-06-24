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В Усть-Цилемском районе нашли тело погибшего в реке мужчины

В Усть-Цилемском районе нашли тело погибшего в реке мужчиныФото из архива "Про Город"

В Усть-Цилемском районе в километре от деревни Бор перевернулась лодка с пятью людьми. Спастись удалось лишь троим, двое погибли. Тело одного из утонувших спасатели обнаружили на днях. Об этом сообщает СУ СК по Коми. 

Трагедия случилась 2 июня 2024 года. В ней погибли двое мужчин 1994 года рождения и 1987 года рождения. По факту гибели жителей Коми организована доследственная проверка. 

По данным Следкома, инцидент произошел на протоке реки Печоры. Специалисты обнаружили тело мужчины 1994 года рождения. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Напомним, в Емве утонул пожарный. Мужчина увидел в реке тонущую девочку и ринулся ей на помощь. Ребенка удалось спасти, однако сотрудник МЧС не смог выбраться на берег.

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