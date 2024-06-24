Рейсы из Коми в Дагестан отменены из-за невостребованности
- 10:30 24 июня
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- Инесса Богатая
В Республике Коми рейсы в Республику Дагестан прекращены из-за невостребованности. Так, авиакомпания, которая осуществляла перелет в этот регион закрыла полетную программу. Последний самолет вылетел в Махачкалу 19 июня. Об этом сообщает сыктывкарская турфирма.
По данным организации борты самолетов летали в Дагестан полупустыми. Жителям Коми, которые планировали поехать в эту республику пришлось покупать билеты с вылетом из Кирова или Москвы.
Одной из причин невостребованности тура в Дагестан стал специфический ландшафт местности: отдых для туристов скорее был активный и экстремальный. Из-за этого ожидания многих граждан не оправдались еще в прошлом сезоне.
Перелеты в Дагестан из Коми стали доступны в феврале 2024 года. Рейсы осуществлялись два раза в неделю.
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