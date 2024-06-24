Рейсы из Коми в Дагестан отменены из-за невостребованности

В Республике Коми рейсы в Республику Дагестан прекращены из-за невостребованности. Так, авиакомпания, которая осуществляла перелет в этот регион закрыла полетную программу. Последний самолет вылетел в Махачкалу 19 июня. Об этом сообщает сыктывкарская турфирма.

По данным организации борты самолетов летали в Дагестан полупустыми. Жителям Коми, которые планировали поехать в эту республику пришлось покупать билеты с вылетом из Кирова или Москвы.