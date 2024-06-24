Шесть полицейских убиты, еще 23 ранены: что известно о произошедшем в Дагестане

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На территории всего региона ввели режим контртеррористической операции Вчера в Дагестане вступил в силу режим контртеррористической операции, как сообщило Национальное антитеррористическое управление. Ситуация в городе Дербенте стала напряженной из-за активной фазы столкновений. Неизвестные стреляли по синагоге и церкви в Дербенте вечером 23 июня, используя автоматическое оружие, после чего скрылись на белом Volkswagen Polo. Глава республики, Сергей Меликов, объявил о запуске плана "Перехват" для задержания преступников и организации оперштаба. Под статью 205 Уголовного кодекса РФ ("Теракт") было возбуждено уголовное дело.

Позже журналист из "Известий" Мурад Магомедов рассказал о стычке, произошедшей на территории церкви в Махачкале. Во время этого инцидента в самой церкви находились 19 человек, которые прятались там для безопасности. По словам Магомедова, правоохранительные органы осуществляли штурм боевиков. Некоторое время спустя заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана, Шамиль Хадулаев, утверждал, что нападавшие, возможно, проникли на территорию церкви через забор.

Сергей Меняйло, глава Республики Северная Осетия – Алания, заявил, что террористическая атака на Дагестан была спланирована извне с целью дестабилизировать Северный Кавказ изнутри. Он подчеркнул, что такие "бесчеловечные поступки" представляют собой "явную провокацию".

Силовиками был задержан глава Сергокалинского района Дагестана, Магомед Омаров. Источник в силовых структурах сообщил изданию "Известия", что его сыновья и племянник могут быть причастны к инцидентам. Предварительно сообщалось, что они были уничтожены во время столкновения с правоохранителями, и в настоящее время проводятся обыски в их доме.

Уполномоченная по правам человека в России, Татьяна Москалькова, осудила террористические акты в Махачкале и Дербенте, назвав целью террористов запугать и разделить народы России. Она выразила надежду, что правоохранительные органы примут все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем и привлекут виновных к ответственности. В свете этих событий Москалькова подчеркнула важность единства и солидарности нации в борьбе против терроризма и экстремизма.

Активная фаза контртеррористической операции в Дербенте завершилась около 23:05. По данным зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева, перестрелка у церкви в Махачкале также завершилась без происшествий. РИА сообщило о том, что в ходе спецоперации в Дагестане было уничтожено не менее шести боевиков.