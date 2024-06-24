“Любовь, как в сказке”: женщины с этими именами выходят замуж раз и навсегда

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Марина Марины очень тонко чувствуют всякую фальшь и способны вычислить лгуна в два счета. Именно потому девушки с этим именем могут крайне удачно выбрать мужчину, с которым свяжут свою жизнь. Также любая Марина прежде прочего уделяет внимание поступкам человека, что порой говорят о натуре и характере больше всяких слов, пишет BLITZplus.

Александра

Девушки с именем Александра ценят свою свободу и не привыкли принимать решения в спешке: отношения с первым встречным им ни к чему. Прежде чем Александра начнет воспринимать своего кавалера всерьез, она узнает всю его подноготную и выяснит, есть ли у ухажера секреты, о которых он не хочет ей рассказывать.

Екатерина

Екатерины склонны к задумчивости и сомнениям и не делают важный выбор с бухты-барахты. Однако эта черта не мешает Екатерине флиртовать с мужчинами и держать их на почтительном расстоянии, пока она не определит, куда могут прийти вероятные отношения с поклонником.