Такого результата не ожидал никто: математик рассчитал точную дату конца СВО и победителя конфликта
- 12:06 24 июня
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- Служба новостей
Математик-пророк Григорий Кваша высказался о своих математических расчетах, связанных с военной спецоперацией на Украине, предсказав её завершение в 2025 году. Он утверждает, что Российская Федерация одержит победу в этом конфликте, хотя признает, что период будет непростым для страны. Кваша также уверен, что в России не произойдет радикальной смены власти и присоединятся новые территории.
Свои предсказания математик основывает на математических расчетах и теории цикличности событий, анализируя исторические события и пересматривая даты и представления о ходе истории. Он утверждает, что все его прогнозы всегда сбывались.
У Кваши есть и другие важные прогнозы. Он предсказывает, что Россия переживает период империи, который продлится до 2053 года, исключая кардинальные смены власти и революции. По его мнению, только после 2025 года на Земле начнется мирный период.
Примечательно, что уже в 2021 году математик предупреждал о конфликте между Россией и США в 2022 году. Он прогнозирует четырехлетний период беспокойства с 2021 по 2025 годы, после чего все военные конфликты завершатся. По мнению Кваши, США ожидает поражение, после чего страну ждёт упадок и сложный период.
Interfax также сообщает о другом прорицателе, Сидике Афгане, который поддерживает прогнозы Кваши. Афган отметил, что с 2027 по 2032 годы произойдёт распад Европейского Союза. Кроме того, он уверен, что ядерная мировая война не наступит в ближайшее время, а 2025 год станет началом упадка США и приведёт к победе России на Украине.
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