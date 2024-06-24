Такого результата не ожидал никто: математик рассчитал точную дату конца СВО и победителя конфликта

Математик-пророк Григорий Кваша высказался о своих математических расчетах, связанных с военной спецоперацией на Украине, предсказав её завершение в 2025 году. Он утверждает, что Российская Федерация одержит победу в этом конфликте, хотя признает, что период будет непростым для страны. Кваша также уверен, что в России не произойдет радикальной смены власти и присоединятся новые территории.

Свои предсказания математик основывает на математических расчетах и теории цикличности событий, анализируя исторические события и пересматривая даты и представления о ходе истории. Он утверждает, что все его прогнозы всегда сбывались.