Уникальный метод "7 ложек" - даже многолетняя грязь и вонь в стиралке уйдут бесследно

Со временем в стиральной машине может появиться неприятный запах, вызванный накоплением грязи за многие годы. Чтобы предотвратить передачу запаха и грязи на одежду, можно воспользоваться народными средствами, которые не требуют больших затрат.

Например, одним из способов промывки барабана является использование соды и уксуса. Перед запуском холостой стирки при температуре 30 градусов, добавьте в лоток шесть столовых ложек соды. Через половину цикла стирки добавьте одну столовую ложку 9%-ного уксуса. Затем увеличьте температуру до 60 градусов и завершите цикл стирки.