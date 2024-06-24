Уникальный метод "7 ложек" - даже многолетняя грязь и вонь в стиралке уйдут бесследно
- 11:05 24 июня
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- Служба новостей
Со временем в стиральной машине может появиться неприятный запах, вызванный накоплением грязи за многие годы. Чтобы предотвратить передачу запаха и грязи на одежду, можно воспользоваться народными средствами, которые не требуют больших затрат.
Например, одним из способов промывки барабана является использование соды и уксуса. Перед запуском холостой стирки при температуре 30 градусов, добавьте в лоток шесть столовых ложек соды. Через половину цикла стирки добавьте одну столовую ложку 9%-ного уксуса. Затем увеличьте температуру до 60 градусов и завершите цикл стирки.
Еще одним эффективным средством для борьбы с неприятным запахом и загрязнениями является лимонная кислота. Для этого запустите машинку без белья, добавив в лоток 100 граммов лимонной кислоты, и установите максимальную температуру.
Для профилактики рекомендуется после каждой стирки оставлять дверцу и лоток открытыми, чтобы обеспечить вентиляцию и предотвратить образование неприятного запаха, сообщает ussurmedia.ru.
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