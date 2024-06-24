В Коми подросток на электросамокате устроил ДТП

В Республике Коми на дороге “Подъезд к поселку Первомайский” произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка на электросамокате. Авария случилась в субботу, 22 июня. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Как сообщили в ведомстве, 15-летний подросток ехал на электросамокате, который одолжил у своего совершеннолетнего знакомого. С управлением транспорта ребенок справится не смог, в итоге, опрокинулся прямо на проезжей части. Виновник аварии был без шлема, поэтому получил серьезные повреждения головы. ГИБДД по Коми отмечает, что молодой человек долгое время отходил от состояния судорог. Врачи скорой медицинской помощи диагностировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение. Нарушителя госпитализировали.