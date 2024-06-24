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В Прилузье собака на самовыгуле напала на подростка

В Прилузье собака на самовыгуле напала на подросткаФото из архива "Про Город"

В Прилузском районе Коми владелец лайки должен компенсировать 17-летней девушку моральный вред, которую причинила его собака. Об этом сообщает прокуратура региона. 

Как сообщает ведомства, 10 мая 2024 года в селе Объячево собака породы лайка напала на девушку и укусила ее за ногу. Подростка после полученных травм госпитализировали: ей провели курс противостолбнячной и антирабической вакцин. Отец пострадавшей девушки написал заявление в полицию. 

В ходе расследования выяснилось, что собака в тот день находилась на самовыгуле. Теперь владелец пса должен будет заплатить пострадавшей 10 тысяч рублей за причиненный вред. Прокуратура Республики Коми проследит, чтобы виновный выполнил оплату компенсации. 

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