В Прилузье собака на самовыгуле напала на подростка

В Прилузском районе Коми владелец лайки должен компенсировать 17-летней девушку моральный вред, которую причинила его собака. Об этом сообщает прокуратура региона.

Как сообщает ведомства, 10 мая 2024 года в селе Объячево собака породы лайка напала на девушку и укусила ее за ногу. Подростка после полученных травм госпитализировали: ей провели курс противостолбнячной и антирабической вакцин. Отец пострадавшей девушки написал заявление в полицию.