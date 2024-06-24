Варенье-пятиминутка из клубники: количество подходов вы регулируете сами
- 10:15 24 июня
- 12+
- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Клубничное варенье-пятиминутка с целыми ягодами — это быстрый и простой способ приготовить варенье, которое остается сочным и с аккуратными целыми ягодами, пишет pravda.ru.
Ингредиенты:
- Клубника — 1 кг
- Сахар — 1 кг
Приготовление:
- Подготовка клубники и сахара:
- Выложите половину клубники (500 г) в кастрюлю.
- Насыпьте сверху половину сахара (500 г).
- Повторите слой с оставшимися 500 г клубники и сахара.
- Выделение сока:
- Оставьте кастрюлю с клубникой и сахаром на 4-5 часов при комнатной температуре. Это позволит ягодам выделить сок и растворить часть сахара.
- Первичная варка:
- Поставьте кастрюлю на слабый огонь.
- Доведите массу до кипения, тщательно перемешивая, чтобы сахар полностью растворился и не пригорел.
- Во время варки клубника выделит ещё больше сока.
- Варите варенье 5 минут с момента закипания.
- Остывание:
- Снимите кастрюлю с огня и оставьте варенье до полного остывания. Это может занять несколько часов.
- Повторная варка:
- После остывания снова доведите варенье до кипения на слабом огне.
- Варите 5 минут с момента закипания, снимая пену по мере необходимости.
- Оставьте варенье до полного остывания.
- Дополнительное уваривание (по желанию):
- Повторите процесс кипячения и остывания несколько раз по желанию, чтобы добиться нужной консистенции сиропа. Каждый цикл кипячения и остывания делает сироп гуще и насыщеннее.
В результате:
Вы получите ароматное клубничное варенье с целыми ягодами и насыщенным, густым сиропом. Оно отлично подойдет для множества кулинарных применений:
- Намазывание на хлеб или тосты,
- Использование в выпечке, например, для пирогов и булочек,
- Добавление в йогурт, творог или каши.
Советы:
- Используйте свежую и качественную клубнику без признаков повреждений.
- Помешивайте варенье осторожно, чтобы сохранять целостность ягод.
- Храните готовое варенье в стерилизованных банках, чтобы оно дольше сохранялось.
Приятного аппетита!
Читайте также:
- Кабачки вырастут как на дрожжах: в июне полейте их этими натуральными подкормками — урожай удивит
- Нереальное счастье: Володина назвала главного везунчика ближайших 20 лет — достанутся все лавры
- "Цена взмоет в небо": эксперт Михаил Хазин призывает россиян заранее купить это
- Заряжаем свёклу на рост: в июне полейте этим грядки — корнеплоды вырастут крупными
- Лучше на боковушке, чем в купе: опытные путешественники берут плацкарт, вот почему