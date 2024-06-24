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Варенье-пятиминутка из клубники: количество подходов вы регулируете сами

Варенье-пятиминутка из клубники: количество подходов вы регулируете сами Фото из архива "Про Города"

Клубничное варенье-пятиминутка с целыми ягодами — это быстрый и простой способ приготовить варенье, которое остается сочным и с аккуратными целыми ягодами, пишет pravda.ru.

Ингредиенты:

  • Клубника — 1 кг
  • Сахар — 1 кг

Приготовление:

  1. Подготовка клубники и сахара:
  • Выложите половину клубники (500 г) в кастрюлю.
  • Насыпьте сверху половину сахара (500 г).
  • Повторите слой с оставшимися 500 г клубники и сахара.
  1. Выделение сока:
  • Оставьте кастрюлю с клубникой и сахаром на 4-5 часов при комнатной температуре. Это позволит ягодам выделить сок и растворить часть сахара.
  1. Первичная варка:
  • Поставьте кастрюлю на слабый огонь.
  • Доведите массу до кипения, тщательно перемешивая, чтобы сахар полностью растворился и не пригорел.
  • Во время варки клубника выделит ещё больше сока.
  • Варите варенье 5 минут с момента закипания.
  1. Остывание:
  • Снимите кастрюлю с огня и оставьте варенье до полного остывания. Это может занять несколько часов.
  1. Повторная варка:
  • После остывания снова доведите варенье до кипения на слабом огне.
  • Варите 5 минут с момента закипания, снимая пену по мере необходимости.
  • Оставьте варенье до полного остывания.
  1. Дополнительное уваривание (по желанию):
  • Повторите процесс кипячения и остывания несколько раз по желанию, чтобы добиться нужной консистенции сиропа. Каждый цикл кипячения и остывания делает сироп гуще и насыщеннее.

В результате:

Вы получите ароматное клубничное варенье с целыми ягодами и насыщенным, густым сиропом. Оно отлично подойдет для множества кулинарных применений:

  • Намазывание на хлеб или тосты,
  • Использование в выпечке, например, для пирогов и булочек,
  • Добавление в йогурт, творог или каши.

Советы:

  • Используйте свежую и качественную клубнику без признаков повреждений.
  • Помешивайте варенье осторожно, чтобы сохранять целостность ягод.
  • Храните готовое варенье в стерилизованных банках, чтобы оно дольше сохранялось.

Приятного аппетита!

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