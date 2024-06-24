Лучше на боковушке, чем в купе: опытные путешественники сразу берут плацкарт, вот почему

Для многих путешественников комфорт и удобство во время поездки играют ключевую роль при планировании путешествий. Традиционно купейные вагоны считаются более тихими и уютными. Однако опытные туристы нередко выбирают плацкарт, так как он может стать более выгодным и практичным вариантом.

Как отмечает автор канала Strike, при покупке билета в плацкарт высока вероятность попасть в новый вагон. Это связано с тем, что РЖД активно обновляет именно плацкартные вагоны, в то время как многие купе остаются в старом состоянии.