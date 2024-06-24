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Лучше на боковушке, чем в купе: опытные путешественники сразу берут плацкарт, вот почему

Лучше на боковушке, чем в купе: опытные путешественники сразу берут плацкарт, вот почемуФото из архива "Про Города"

Для многих путешественников комфорт и удобство во время поездки играют ключевую роль при планировании путешествий. Традиционно купейные вагоны считаются более тихими и уютными. Однако опытные туристы нередко выбирают плацкарт, так как он может стать более выгодным и практичным вариантом.

Как отмечает автор канала Strike, при покупке билета в плацкарт высока вероятность попасть в новый вагон. Это связано с тем, что РЖД активно обновляет именно плацкартные вагоны, в то время как многие купе остаются в старом состоянии.

Современные плацкартные вагоны оснащены кондиционерами и биотуалетами, розетками в каждом отсеке и иногда у каждого места. Кроме того, они предлагают больше пространства для хранения багажа по сравнению с купейными вагонами, где отсутствуют третьи полки.

Многие пассажиры, предпочитающие плацкарт, отмечают более комфортный микроклимат в таких вагонах. Открытая планировка предотвращает излишнюю прохладу или душность.

Стоит также учитывать, что РЖД часто проводит акции и предлагает скидки на билеты в плацкартные вагоны, особенно для семей с детьми и школьников. Это делает поездки в плацкарте еще более привлекательными с финансовой точки зрения.

Таким образом, вопреки распространенному мнению, плацкарт может стать отличным выбором для комфортного и экономичного путешествия по железной дороге, пишет progorodnn.ru.

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